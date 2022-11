Aus der Serie: Capital Bra, Shindy & Co.: Das sind die Lieblings-Label der Rapper

Rapper und Fashion-Marken gehen Hand in Hand. Kein Wunder, denn sich stylisch zu kleiden gehört im Hip Hop seit jeher zum guten Ton! Mode steht für Geld, Erfolg und Macht. Es gilt deshalb die ungeschriebene Regel: Egal wie arm du bist, dein Outfit sollte fresh aussehen! Besonders die deutsche Rap-Szene hat sich in puncto Style ordentlich rausgeputzt. Wir verraten euch die Lieblings-Label von Capital Bra, Ufo361, RIN, Shindy und Co.