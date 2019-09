Mac Miller †: Das erben seine Freunde 😔

Mac Miller: Testament

Mac Miller starb am 7. September 2018 mit nur 26 Jahren. Obwohl viele Fans es vermutet hatten, dass sich der Musiker das Leben nahm, war kurz nach der Schock-Nachricht klar: Mac Millers Tod war ein Unfall! Hier efährst du genau, wie Mac Miller wirklich starb … Lange wurde gerätselt, was nach seinem Tod mit seinem Haus, seinen Haustieren und anderen Besitztümern passiert. Jetzt wurde ein offizielles Dokument veröffentlicht mit Details zu seinem Erbe! Krass: Bereits 2013 schrieb der Ex von Ariana Grande nämlich sein Testament!

Das Erbe von Mac Miller

Über ein Jahr nach seinem Tod steht jetzt fest, wer Mac Millers Vermögen erbt! Was wir bereits wussten: Seine Vermögenswerte, einschließlich der Immobilien und Bargeld gehen an seine Familie. Jetzt ging aus neuen Dokumenten hervor, dass Mac Millers Vermögen über 11,3 Millionen US-Dollar (10,2 Millionen Euro) beträgt ! Seinen Hund nahm Macs Ex-Freundin Ariana Grande zu sich und kümmert sich liebevoll um ihn. Seine coolen Klamotten und all seine Computer und Elektro-Geräte bekommt Macs Kumpel Bryan Johnson, sein anderer Freund namens Q Chandler-Cuff erbt den Schmuck des Rappers. Die sind insgesamt über 10.000 Dollar wert! Seine Gitarren und alle anderen Musikinstrumente gehen an Mac Millers Kumpel Dylan Rectenwald freuen und seine Möbel an Jimmy Murton.

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!