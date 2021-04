Die erste Tour von Luna: Hier könnt ihr Konzerte der "Verlierer"-Sängerin sehen

Mit ihrem Hit "Verlierer" wurde Sängerin Luna quasi über Nacht zum Mega-Star. Mit ihrer kraftvollen Stimme verzauberte sie nicht nur ihre Fans, sondern auch Mega-Stars wie Lea, Katja Krasavice, Elif, Nico Santos, Faye Montana und viele (wirklich viele) mehr! Auch uns hat die junge Sängerin verzaubert, deshalb können wir voller Stolz verkünden, dass wir offizieller Partner für Lunas erste eigene Tour sein werden! Die Ankündigung dazu postete die Sängerin gestern auf ihrem Instagram-Account. Auf ihrer "Verlierer Tour 2022" wird Luna insgesamt zwölf Konzerte für euch spielen. Wir verraten euch, wo ihr sie sehen könnt:

02.02.2022 – Hamburg – Knust

03.02.2022 – Hannover – LUX

04.02.2022 – Dortmund – FZW Club

05.02.2022 – Köln – Bahnhof Ehrenfeld

07.02.2022 – Frankfurt – Zoom

08.02.2022 – Saarbrücken – Garage Club

10.02.2022 – Stuttgart – Im Wizemann

12.02.2022 – Zürich – Papiersaal

13.02.2022 – München – Strom

15.02.2022 – Dresden – Puschkin Club

16.02.2022 – Leipzig – Täubchenthal

17.02.2022 – Berlin – Lido

Am 30. April startet um 10 Uhr der exklusive Vorverkauf auf Ticketmaster. Der allgemeine Vorverkaufsstart beginnt dann am 17. Mai um 10 Uhr auf allen gängigen Verkaufsportalen. Auch hier bei uns auf BRAVO.de und im BRAVO Magazin werdet ihr die Chance haben, Tickets zu gewinnen, also freut euch drauf!

Luna: Das erwartet euch auf der "Verlierer Tour 2022"

Kurz gesagt: eine atemberaubende Stimme und extrem viel Talent. Das haben schon viele Stars erkannt. Als Katja Krasavice einen neuen Song mit Rap-Star ELIF veröffentlichte, luden die beiden Luna prompt zu einer gemeinsamen Cover-Version ein. Das YouTube-Video dazu hat mittlerweile über 4,5 Millionen Aufrufe. "Echt, ehrlich, basic", so beschreibt sich die "Verlierer"-Sängerin selbst, was bedeutet, dass ihr euch auf ihren Konzerten auf sehr für Gefühl und Gänsehaut freuen könnt. Außerdem hat Luna bereits jetzt ihren ganz eigenen Sound entwickelt: Female-Sprechgesang, elektronischen Laid-Back-Pop-Vibes und Klavierballaden machen die junge Sängerin schon jetzt einzigartig. Ihre erste Single "Verlierer" brachte auf Spotify über 30 Millionen Aufrufe, aber mit ihren Folge-Hits "Tränenmeer" und "Viel leichter" hat sie bewiesen, dass sie noch viel mehr drauf hat. Wir können es kaum abwarten, bis die Tour endlich losgehen kann!

