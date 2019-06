Lukas Rieger: Wird er Vater?

Lukas Rieger verwirrt seine Fans mit Instagram-Post

Zur Zeit chillt Lukas Rieger mit Friends in einer nicen Villa mit Pool auf der spanischen Party-Insel Mallorca. Seine Fans nimmt er per Instagram natürlich wie immer mit und zeigt ihnen, was sie dort erleben. Wie zum Beispiel vom Dach der Villa in den Pool zu springen. Weil sein Kumpel Daniel Cyprus sich als erstes getraut hat, musste Sänger Lukas Rieger ihn wegen einer Wette sogar auf seinem Gesicht in seinem neusten Insta-Post vertaggen. Das ist aber lange nicht das Spannendste an dem Pic: Denn darauf steht er vor einer Hecke voller pinker Blüten und trägt ein T-Shirt auf dem das Wort "Daddy" zu lesen ist. Wie jetzt? Will der 20-Jährige uns damit etwa die krassen News mitteilen, dass er Vater wird (von einem Mädchen? Weil pink und so...👶🏼)? Auch einige Fans fragen schon in den Kommentaren: "Lukas Junior incoming?" ("Kommt da etwa ein Lukas Junior?").

Pic von Lukas Rieger nur Promo

Dafür, dass der "Mi Casa Es Tu Casa"-Star in nächster Zeit vermutlich nicht Vater wird, sprechen allerdings mehrere Facts: Erstens, würde der Popsänger solche News wohl etwas anders mit seinen Followern teilen. Zweitens, hat sich Lukas Rieger Anfang des Jahres erst von seiner Freundin, Schauspielerin Faye Montana, getrennt. Und auch in unserem BRAVO-Interview vor wenigen Wochen, verriet er uns, dass er momentan Single ist - und noch viel mehr... (Was genau, erfahrt ihr unten im Video 😉). Natürlich könnte Faye oder eine andere trotzdem schwanger von ihm sein. Doch, bei dem Post geht es wohl einzig und allein darum, sein Merchandise zu promoten. Das Daddy-Shirt ist nämlich aus seiner eigenen Kollektion und in seinem Web-Shop erhältlich. Smarter Trick! 😄

