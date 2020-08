„Love Island“ bekommt 4. Staffel

Schon zum vierten Mal können die Singles bei „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ ihre Flirt-Skills unter Beweis stellen. 2017 wurde die erste Staffel der Dating-Show ausgestrahlt, dieses Jahr steht Staffel Nummer 4 von „Love Island“ an. Für einige Kandidaten ist die Show sogar der Start ihrer TV-Karriere, eine ehemalige "Love Island"-Kandidatin wird gerade als "Bachelorette" 2020 gehandelt. Am 31. August geht es los und die Zuschauer können sich auf das spannende und romantische Insel-Leben freuen, moderiert wird die Show von Jana Ina Zarella. Aber wer zieht in die Luxus-Villa auf der „Love Island“ und wird sich dort vielleicht sogar näher kommen und besser kennenlernen?

„Love Island“ 2020: Diese Mädels sind dabei

Kurz vor dem Start der neuen Folgen hat RTLZWEI die ersten Islander, genauer gesagt die Teilnehmerinnen, bekannt gegeben. Die 6 Single Girls sind bereit für die große Liebe und haben sicher auch gegen den ein oder anderen Flirt nichts einzuwenden. 😉 Mit dabei sind unter anderem Anna (24) aus Dortmund, die sich auf Schmetterlinge im Bauch freut, und Aurelia (23) aus Frankfurt am Main, die als Hotelfachfrau arbeitet. Das Lebensmotto von Islanderin Chiara (23) aus Eckental lautet „Was ich anfange, ziehe ich auch durch!“, das klingt nach Kampfgeist! Auch die Kandidatinnen Geraldine (24) aus Bergheim und Melina (23) aus Köln haben die Chance auf das stolze Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Die 25-jährige Pia, Angestellte aus Köln, zieht es ebenfalls auf die Insel.

„Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“: Am Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

