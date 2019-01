Loren Gray: Das ist ihr neuer Freund

Loren Gray: Neuer Freund

Für Loren Gray könnte es derzeit nicht besser laufen. Die schöne Blondine ist eigentlich aus ihren YouTube- und musical.ly-Videos bekannt. Doch nun startet sie als Sängerin durch und das mit einem mega Erfolg. Nach harter Arbeit und viel Tränen und Schweiß hat sie schließlich einen Plattenvertrag bei Virgin Records ergattert! Und mittlerweile sogar einige Songs auf den Markt gebracht. Mit "My Story" machte Loren einen guten ersten Eindruck und zeigte dann mit dem Hit "Kick You Out" ein ernstes Popstar-Potenzial. Diese Aufwärtsbewegung setzt sie mit der neuesten Single "Queen" weiter fort. Für Loren läuft es nicht nur karrieretechnisch bestens, sondern auch in der Liebe. Sie ist seit kurzem mit dem Influencer Ian Jeffrey zusammen.

Loren Gray: Alles über Ian Jeffrey

Wem Ian Jeffrey noch kein Begriff ist, der sollte jetzt aufpassen. Der neue Lover der schönen Blondine ist derzeit ebenfalls auf Erfolgskurs. Der 17-Jährige Instagram-Star hat auf der Social-Media-Plattform 2,2 Millionen Follower. Auf YouTube ist das Allround Talent ebenfalls mega erfolgreich. Hier hat er knapp 900.000 Abonnenten, die regelmäßig voller Freude seine Videos anklicken. Ian ist der jüngere Bruder von James Charles. Dieser wurde durch seine auffälligen Make-Up-Looks zum Vorreiter für beispielweise Marvyn Macnificent und Ossi Glossy. In einem mega süßen Video von 2017, probiert Ian seinen Make-Up-Affinen Bruder zu schminken. Wie dieses Experiment geworden ist, seht ihr hier:

Die Themen könnten dich ebenfalls interessieren: