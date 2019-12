Loredana & Pietro Lombardi: Gemeinsamer Song?

Pietro sorgt für Gerüchte

Bei Rap-Star Loredana wird schon lange über mögliche Features mit anderen Kollegen gerätselt. So stand schon im April das Gerücht im Raum, Loredana würde bald ein Feature mit Shindy machen. Denn die Rapperin hörte gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Mozzik den Song "Affalterbach" von Shindy im Auto und postete es plakativ in Mozziks Story, verdächtig – Vor allem für die Fans der Rapperin. Doch ein Feature der beiden blieb bis jetzt noch aus. Nun sorgt Sänger Pietro Lombardi für neue Gerüchte. In einer Frage-Runde auf Instagram lässt er nämlich durchsickern, dass ein gemeinsamer Song mit ihm und Loredana nicht ganz so abwegig wäre. Für die Fans der beiden würde dabei ein großer Traum in Erfüllung gehen.

Gemeinsames Ständchen im Restaurant begeistert Fans

Auch bei Pietro wurde lange ein gemeinsamer Track mit einem anderen Star vermutet. Pietro Lombardi und Mike Singer entwickelten nämlich bei der langersehnten Neuauflage der einst angesagtesten Musikshow Deutschlands, „The Dome“ im letzten Jahr, eine echte Bromance. Danach spekulierten die Fans der beiden über ein gemeinsames Projekt. Doch nun sorgt Pietro selbst für die neusten Gerüchte. In einer Frage-Runde auf Instagram wurde der Sänger von seinen Followern mit der Frage konfrontiert, ob es bald zu einem gemeinsamen Song mit Rapperin Loredana kommen wird. Seine Antwort lässt dabei so einiges vermuten. "Loredana ist eine gute Schwester. Ich denke, musikalisch kann es da ganz schön knallen. Die Kombi könnte gefährlich werden, klares Ding", so Pietro. Dass die Stimmen der beiden gut harmonieren, haben sie bereits unter Beweis gestellt. Bei einem Restaurant Besuch vor einem Monat sangen Pietro und Loredana ein gemeinsames Ständchen. Seitdem warten Fans gespannt auf ein gemeinsames Projekt. Doch, ob sie nun wirklich an einem gemeinsamen Song sitzen, verrät Pietro leider nicht. Mal sehen, was sich da noch so ergibt...

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!