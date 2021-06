Loredana & Bausa zerstören Studio!

Deutsch-Rap: Song von Bausa und Loredana in Sicht?

Schon lange warten Fans auf einen gemeinsamen Song von Loredana und Bausa. Beide Deutsch-Rap-Stars sind in der Hip-Hop-Szene sehr beliebt, was einen Hit quasi garantieren würde. Wie es aussieht, könnten diese Kollabo-Träume bald wahr werden, denn Lori und Baui sind zusammen im Studio! Loredana hat Bausa und Juju schon oft supportet. Mit ihrer Rap-Kollegin gab es schon einen Track, folgt jetzt auch ein Feature mit Baui? Die Zeichen stehen gut. Loredana postete gleich mehrere Bilder aus dem Studio und einmal sehen wir Bausa sogar eine Gitarre, die Bilder lassen auch darauf deuten, dass es heftig wird …

Loredana und Bausa zerstören zusammen im Studio 🔥

Die Spekulationen für einen gemeinsamen Song von Bausa und Loredana wurden durch einen ganz einfachen Becher entfacht. Loredana postete ein Bild von einem Red-Cup, auf dem der Name des Rap-Stars stand. Danach ein Foto von einem ziemlich zerstörten Tisch – haben die beiden vor Euphorie auf den Tisch gehauen? Man weiß es nicht, vielleicht war er schon vorher kaputt. Fakt ist die beiden haben viel Zeit zusammen im Studio verbracht und das ist das beste Anzeichen auf einen Song der Deutsch-Rap-Stars, der zerstören wird! 🔥 Passt übrigens auch in den Release-Plan der Künstlerin, die sich erst kürzlich mit "Rosenkrieg" zurückgemeldet hat und nach langer Zeit wieder ein Feature mit Mozzik veröffentlicht hat – ein ganzes Album "No Rich Parents" incoming! Mit ihrem "Nacktbild"-Cover haben Loredana und Mozzik jedenfalls schon für Aufsehen gesorgt. Wir feiern es extrem!

Diese Storys postete Loredana aus dem Studio mit Bausa Instagram/@loredana