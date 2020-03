Locke & Key: Worum geht es?

Nach dem Mord an ihrem Vater ziehen die drei Geschwister Bode, Tyler und Kinsey zusammen mit ihrer Mutter Nina in ein Anwesen in Massachusetts. Doch schon bald merken die Locke-Geschwister, dass ihr neues Zuhause, das Keyhouse, unheimliche Geheimnisse birgt. Die drei stoßen auf rätselhafte Schlüssel mit ungeahnten Fähigkeiten. Vorlage für die Netflix-Serie Locke & Key ist die gleichnamige düstere Graphic-Novel-Reihe von Schriftsteller Joe Hill und Zeichner Gabriel Rodriguez. Achtung, Spoiler: Hill und Rodriguez haben auch einen Gastauftritt in der Serie, in der letzten Folge sind die beiden als Sanitäter zu sehen.

Der Cast von Locke & Key: Wer spielt mit?

Die Mystery-Serie von Netflix überzeugt nicht nur mit einer spannenden Handlung, auch die Besetzung von Locke & Key kann sich sehen lassen. Die Hauptfiguren der Serie sind die drei Geschwister Bode,Tyler und Kinsey. Das Geschwister-Trio wird von Jackson Robert Scott (Bode), Connor Jessup (Tyler) und Emilia Jones (Kinsey) gespielt. Schauspielerin Darby Stanchfield schlüpft in die Rolle der alleinerziehenden Mutter Nina Locke. In weiteren Rollen sind Sherri Saum (Ellie Whedon), Petrice Jones (Scot), Genevieve Kang (Jackie Veda) und Laysla De Oliveira (Dodge) zu sehen.

Locke & Key Staffel 1: Startdatum

Die Fantasy-Serie rund um die Locke-Geschwister kannst du exklusiv auf Netflix ansehen, seit dem 07. Februar 2020 ist sie zum Abruf verfügbar. Die erste Staffel hat zehn Episoden.

Wird es eine zweite Staffel von Locke & Key geben?

Fans des neuen Netflix-Hits können erleichert aufatmen, der Streaming-Dienst eröffnet erneut die Türen zum Keyhouse. Netflix setzt die Serie fort und hat grünes Licht für eine zweite Staffel von Locke & Key gegeben. Der Starttermin für die neuen Episoden steht allerdings noch nicht fest. Da das Corona-Virus auch Auswirkungen auf Netflix & Kino hat, ist es möglich, dass die Dreharbeiten und somit auch die Ausstrahlung der zweiten Staffel nach hinten geschoben werden müssen.