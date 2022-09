Lina Larissa Strahl & Gustav Schmidt über Freundschaft: "Es muss Kompromisse geben"

In "Alle für Ella" nehmen Ella (Lina Larissa Strahl) und ihre Freundinnen Anaïs (Safira Robens), Romy (Malene Becker) und Cahide (Tijan Marei) mit ihrer Band Virginia Woolfpack an einem Wettbewerb teil. Dort lernt Ella Rapper Leon aka ALFAMK (Gustav Schmidt) kennen, der ihr Leben ganz schön durcheinander wirbelt. Es kommt sogar so weit, dass die Band und die Freundschaft auseinanderzubrechen! Wir haben Lina Larissa Strahl und Gustav Schmidt vor Filmstart getroffen und sie haben uns unter anderem verraten, was in einer Freundschaft besonders wichtig ist und wie sie mit Problemen umgehen.

Die Liebe ist schon vielen Freundschaften in die Quere gekommen. Wie sollte man am besten damit umgehen, wenn der*die beste Freund*in auf einmal in einer Beziehung ist, damit Probleme gar nicht erst entstehen? "Manchmal ist das doch 'Sisters before misters' oder so und 'deine beste Freundin darf niemals verraten werden für einen Jungen und niemals irgendwen davon lieber mögen'. Ich finde aber, desto älter man wird, merkt man einfach, dass das zwei unterschiedliche Geschichten sind. Ich liebe meine beste Freundin sehr und ich liebe meinen Freund sehr und es sind halt zwei unterschiedliche Arten zu lieben", so Lina. Also: Ihr solltet euch niemals zwischen euren Freund*innen und eurem*eurer Partner*in entscheiden müssen.

Das Wichtigste: Verständnis haben. Das weiß auch Lina: "Als ich am Anfang auf Wolke 500 war, war ich für gewisse Personen in meinem Leben nicht ganz so zugänglich. Da muss man aber in einer Freundschaft durch und verzeihen können. Das habe ich auch auf die andere Art und Weise erlebt, als ich mal auf der anderen Seite war und gemerkt habe: 'Okay, ich gebe dir jetzt dein Space, ich verstehe das schon, du willst dich lieber mit ihm oder ihr treffen, nicht mit mir.' Da muss einfach ein gewisses Verständnis da sein."

Gustav Schmidt: "Man muss einfach sagen, wie es einem geht"

Doch nicht nur Verständnis ist ein bedeutender Faktor, um zu vermeiden, dass eine Freundschaft in die Brüche geht: Kommunikation. "Ich glaube, dass alle miteinander mehr reden müssen, weil dann ist das auch alles nicht so schlimm. […] Man muss einfach sagen, wie es einem geht und wie man sich fühlt. Wenn man dann eng miteinander befreundet ist, dann wird die andere Person einem auch verzeihen. Sonst sollte man sich vielleicht fragen, ob man wirklich eng miteinander befreundet ist oder ob da noch ein anderes Problem ist", so Gustav.

Lina kann ihrem Schauspiel-Kollegen da nur zustimmen: "Es ist völlig in Ordnung, dass unterschiedliche Individuen unterschiedliche Wünsche, andere Richtungen und andere Bedürfnisse haben. Darüber kann man immer reden. Und wie Gustav schon meinte, wenn da eine Base an Liebe existiert, egal ob jetzt freundschaftlich oder in einer Beziehung, dann sind Kompromisse völlig in Ordnung. Die muss es auch geben und man muss sich auch streiten können, ohne dass gleich alles zerfällt." Diese Worte sollten wir uns wohl alle immer wieder zu Herzen nehmen und lieber einmal mehr über unsere Gefühle sprechen, als alles in uns hineinzufressen. Denn wenn wir das eine Weile machen, explodieren wir irgendwann und die Situation könnte schnell aus dem Ruder laufen. Das ganze Interview mit Lina und Gustav könnt ihr euch hier bei uns anschauen!

