Lina Larissa Strahl: Auswanderer-Pläne in die USA

Lina startet wieder voll durch. Mit dem Film „Alle für Ella“ (HIER geht's zum coolen Trailer) ist sie endlich wieder auf der Kinoleinwand zu sehen und die Sprechrolle in dem Animationsfilm „Fireheart“ (Sky) begeistert Jung und Alt. Zudem wird das Multitalent auch wieder als Sängerin die Bühnen Deutschlands rocken. Vollgas voraus und viel zu tun! Doch wofür schlägt Linas Herz?

Verliebt in New York

Seit sie ein Kind ist, steht Lina als Schauspielerin vor der Kamera („Bibi & Tina“) und auch ihre Musik-Karriere („R3bellin“) läuft großartig. Kann es da noch einen Traum geben, den Lina träumt? Ja! Ein Leben in den USA. „Ich könnte mir wirklich eine Karriere in den USA vorstellen“, sagt Lina im BRAVO-Interview, „Kurz vor der Corona-Pandemie war ich mit meinem Freund in New York und ich bin immer noch in diese Stadt verliebt. Ich hatte dort richtig viel Kraft und Luft zum Atmen. In so einer Stadt, wie New York ist ziemlich alles egal: wie du aussiehst, wo du herkommst, was du magst – und genau das hat mir ziemlich viel Kraft gegeben. Ich hätte definitiv nichts dagegen einzuwenden, wenn meine Karriere im Ausland stattfindet.“

Lina: Kein Bock auf Schubladen-Denken

Gerade als Sängerin und Schauspielerin fühlt sich Lina von den USA angezogen. „Ich finde in Amerika ist es total schön, dass man auch zwei Sachen auf einmal machen kann – und man nicht in Schubladen gesteckt wird“, erklärt sie im BRAVO-Talk, „Die Leute mögen es, wenn man gut ist und gleich mehrere Talente hat. Hier in Deutschland ist das immer das Gleiche und die Leute denken, dass man sich nicht entscheiden kann: Schauspielerin oder Musikerin. Ich glaube irgendwie kann man das in Deutschland noch nicht so richtig akzeptieren, dass man genügend Talent hat, für die Musik und die Schauspielerei.“

