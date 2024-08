Lily Collins: 10 Fakten über den "Emily in Paris"-Star

Emily Cooper kommt in "Emily in Paris" in Paris an und kann kein Wort Französisch sprechen. Sie versucht zwar die Sprache zu lernen – was ihr aber sehr schwerfällt. Emily-Darstellerin Lily Collins hat mit der französischen Sprache aber überhaupt keine Probleme, wie sie verraten hat: "Ich bin damit aufgewachsen, in der Schule Französisch zu sprechen. Meine kleinen Brüder sind Halb-Schweizer, also habe ich schon früh angefangen, mit ihnen Französisch zu sprechen."

Doch durch die Serie verschlechterten sich ihre Französisch-Kenntnisse: "Emily ist so schlecht in Französisch, und ich spiele eine Figur, die so amerikanisch ist, wie ich mich noch nie in meinem ganzen Leben gefühlt habe. Es war sehr schwierig für mich, zwischen den beiden zu unterscheiden, sodass mein Französisch, glaube ich, schlechter geworden ist." Ohje😂