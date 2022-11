Liebe: Wie krieg ich endlich eine/n Freund/in?

Überall siehst du verliebte Pärchen! Nur du bist leider immer noch allein. Du willst das ändern? Wir sagen dir wie!

Das Leben ist so ungerecht, oder? Überall knutschende Pärchen, nur du bist wieder mal alleine von der Party nach Hause gegangen.

Niemand interessiert sich für dich. Du fühlst dich hundeelend und kannst dich selbst kein bisschen leiden. Du denkst, du bist das einzige Wesen auf der Welt, dem es so geht.

Allein zu sein und sich nach einem Partner zu sehnen ist hart. Und wenn schon viele Versuche gescheitert sind, ist die Angst groß, sich auch beim nächsten Mal wieder den Frust einzufangen.

Woran liegt es, dass du noch keine Liebesbeziehung hast, obwohl du dich so sehr danach sehnst? Bestimmt nicht an den anderen. Denn die sind so wie sie sind und du kannst sie nicht ändern. Also macht es Sinn, bei dir selbst nach den Gründen zu suchen.

Das können Gründe sein, warum die Liebe auf sich warten lässt:

» Du kannst mit einer Beziehung noch nichts anfangen!

» Du hast zu hohe Ansprüche an deinen Partner!

» Du bist zu schüchtern jemand anzusprechen!

» Du bist zu bequem dir jemand zu suchen!

Wenn du dir eine Beziehung wünschst - Das kannst du tun:

» Lern neue Leute kennen!

» Tu was dir Spaß macht!

» Geh dahin, wo sich andere treffen!

» Üb, jemanden anzusprechen!

