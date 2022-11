Liebe: Wie krieg ich endlich einen Freund?

Üb jemanden anzusprechen!

Wenn du Angst hast, jemanden anzusprechen, der dir gefällt, dann üb das zuerst mal mit Menschen, die dir nicht so wichtig sind wie dein Schwarm. Zum Beispiel im Bus, im Kaufhaus, im Restaurant oder auf Veranstaltungen. Frag nach dem Weg, der Uhrzeit, nach Kleingeld . . .

Du wirst sehen: Ihre Reaktionen auf dich sind viel freundlicher als du erwartest. Wenn das gut klappt, dann versuch's mit jemandem, der dir gut gefällt. Keine Angst, du musst ihm nicht gleich deine Absichten gestehen.

Für den Anfang tun's ganz einfache Sätze: "Kennst du dich hier aus? Ich glaub, ich hab mich verlaufen." Oder: "Cooles Outfit, gefällt mir!" Kommst du erst mal ins Gespräch, kannst du dann auch persönlicher werden: "Ich freu mich immer, wenn ich dich seh!" Oder: "Hast du Lust mich ein Stück zu begleiten?"

Wichtig: Es kommt gar nicht so drauf an, was du sagst, sondern wie du etwas sagst. Und ob dich dein Schwarm sympathisch findet entscheidet sich bereits in den ersten drei Sekunden. Du hast also gar keine Zeit was falsch zu machen ;-)

