Liebe: Wie krieg ich endlich einen Freund?

Tu was dir Spaß macht!

Wenn du gut drauf bist, strahlst du das aus. Deshalb tu etwas, was dir Spaß macht! Dann kommst du viel leichter in Kontakt mit anderen. Steigerst du dich aber in deinen Frust rein, will niemand was mit dir zu tun haben.

Übrigens: Wenn du unbedingt einen Freund haben willst, merkt man dir das an: Du bist dann nicht locker, du weißt nicht was du sagen sollst und verhältst dich so wie du glaubst, dass es dein Schwarm gern hätte. Klar, dass du dann total verkrampft wirkst. Und das findet niemand anziehend.

Deshalb: Willst du wirklich einen Freund, dann hör auf, krampfhaft nach einem zu suchen! Klingt verrückt - ist aber so!

