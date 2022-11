Liebe: Wie krieg ich endlich einen Freund?

Geh dahin, wo sich andere treffen!

Am besten lernst du jemand kennen, wo Jugendliche was zusammen machen! Deshalb: Arbeite in eurem Jugendhaus mit oder in der Redaktion eurer Schülerzeitung! Mach bei eurer Schulband mit oder in einer Theatergruppe! Wozu du auch Lust hast: Es gibt immer irgendwo Leute, die auch Spaß dran haben. Und nirgends sonst lernst du Leute besser kennen als bei gemeinsamer Action.

Du kannst dich auch einem Verein oder einer Clique anschließen! Dort triffst du Leute, die deine Interessen teilen. Da ist es ganz unkompliziert mit anderen ins Gespräch zu kommen. Auf geht's!

