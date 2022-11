Liebe: Wie krieg ich endlich einen Freund?

Du kannst mit einer Beziehung noch nichts anfangen!

Bis zu ihrem 13. Geburtstag hatten nur etwa 2 von 10 Mädchen einen festen Freund. Mit 14 sind ungefähr 4 von 10 Mädchen schon mal mit einem Jungen gegangen. Im Alter von 15 oder 16 hatten erst 6 von 10 Girls eine feste Beziehung!

Du siehst: Es ist gar nicht so, dass schon alle einen Freund haben außer dir. Auch wenn dir das gerade so vorkommt. Das kann auch daran liegen, dass viele auf die Frage, ob sie schon einen Freund oder eine Freundin haben, Ja sagen, obwohl es gar nicht stimmt. Denn manche glauben, dass sie als Spätzünder gelten, wenn sie mit 14 oder 16 noch keine Beziehung haben. Aber wie du an den Zahlen siehst, stimmt das nicht.

Willst du wirklich schon einen festen Freund? Vielleicht denkst du ja auch nur, dass es endlich Zeit ist, dich zu verlieben. Aber in Wirklichkeit weißt du eigentlich gar nicht so genau, was du jetzt schon mit einem Freund anfangen sollst.

Kannst du mit Jungs schon was anfangen? Gut möglich, dass du im Moment mit deinen Freundinnen noch viel mehr Spaß hast als mit einem Boy an deiner Seite. Und weil du das eigentlich weißt, suchst du auch nicht wirklich ernsthaft nach einem festen Freund. Das ist völlig okay! Niemand hält dich für einen Spätzünder, wenn du mit 14 oder 16 noch solo bist.

