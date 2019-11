Wir alle lieben den mega witzigen Sänger Lewis Capaldi. Aber wusstet ihr, dass er mit dem preisgekrönten Schauspieler Peter Capaldi (z.B. "Doctor Who", "Maleficent", "World War Z") verwandt ist? Der ist nämlich ein entfernter Cousin seines Vaters. Bis vor kurzem hatten die beiden kaum miteinander zu tun. Doch dann konnte Lewis Peter für sein Musikvideo zu "Someone You Loved" gewinnen und erklärte in einem Interview, dass sie sich sehr gut verstanden hätten.👏🏻