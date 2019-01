Lady Gaga: Ihr Seelenverwandter liegt im sterben

Lady Gaga trauert: Ihr geliebtes Pferd Arabella liegt im sterben! Vergangenen Sonntag (13.01) wurde das Ausnahmetalent mit dem Critics’ Choice Award als beste Schauspielerin und für den besten Song ausgezeichnet. Doch ihre Freude darüber war nicht von langer Dauer. Anstatt zur Aftershow Party, fuhr Lady Gaga sofort in ihren Pferdestall. "Direkt nach der Show habe ich erfahren, dass mein geliebter Engel von Pferd, Arabella, stirbt", twitterte Stefani Joanne Angelina Germanotta wie Gaga mit bürgerlichem Namen heißt. Weiter fuhr sie fort: "Sie ist und war ein schönes Pferd. Unsere Seelen und Geister waren eins. Wenn sie Schmerzen hatte, ging es mir ebenso. Ich werde niemals die Momente vergessen, die wir miteinander geteilt haben. Lange Ausflüge zusammen, das Galoppieren durch den Canyon. Sie mit Cookies zu füttern. Sie wird immer ein Teil von mir sein.". Wow – was für herzzereißende Worte.

Lady Gaga musste sich 2013 bereits von ihrer geliebten Hündin Alice verabschieden. Einen Tag nach dem Tod von Alice ging Lady Gaga in Trauerkleidung auf die Straße: Ganz in Schwarz gehüllt lief sie so durch London. Auf Twitter schrieb Lady Gaga auch, dass sie es manchmal bereut nicht bei ihrer Familie zu sein: "Ich liebe es, ein Entertainer zu sein, aber es ist manchmal einfach unglaublich schwer so weit weg von zu Hause zu sein. 17 Jahre hat Alice durchgehalten. Sooo viele Erinnerungen. Nichts geht über die Familie!"

My puppy Alice died. We had to put her down, cancer ate away at a little angel. My daddy is so sad, we all are, lost a member of our family