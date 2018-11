Kylie Jenner: Neues Foto mit Babybauch!

Ist Kylie Jenner etwa wieder schwanger? Die Kardashian-Tochter postete jetzt ganz neue Fotos mit ihrem Babybauch…

Kylie Jenner: Halloween-Throwback

Letztes Jahr war Kylie Jenner (21) schwanger mit ihrem Baby Stormi – und keiner hat's gewusst! Das It-Girl postete nämlich fast neun Monate lang nie aktuelle Ganzkörper-Bilder. Ihr Plan damals: Die gesamte Schwangerschaft geheim halten! Das ist der 21-Jährigen auch ziemlich gut gelungen. Bis zur Geburt von ihrem gemeinsamen Baby mit Rap-Star und Boyfriend Travis Scott (26) gab es keine offizielle Bestätigung oder Beweise dafür, dass Kylie ein Kind erwartet. Umso größer war die Freude, als sie ihren Fans nach der Geburt in einem Video dann verkündete: "Travis und ich haben ein Baby bekommen!" Heute kennt jeder Baby Stormi Webster. Denn ständig postet Kylie Bilder und süße Videos auf ihrem Instagram-Profil mit ihrer kleinen Tochter. So lässt sie uns alle ein bisschen an ihrem und Stormis Leben teilhaben! Was sie bis heute allerdings kaum postet: Bilder von sich mit Babybauch. Bis jetzt…

Kylie Jenner: Geheimes Schwangerschafts-Foto gepostet

Am 31.10.2018, also an Halloween, postete Kylie jetzt ganz geheime Fotos von ihrer Halloween-Party vor einem Jahr, als sie heimlich schwanger war! Damals lud sie zwar ein Selfie-Video von sich und BFF Jordyn Woods (21) im Kostüm auf ihrem Insta-Profil hoch, zeigte darin aber nur ihren Oberkörper. Verdächtig! Hier siehst du das Video von vor einem Jahr:

Jetzt zeigte uns Kylie endlich ihr ganzes Kostüm von 2017 – sogar MIT Babybauch! Das Girl verkleidete sich damals als schwangerer Engel. Dafür trug sie ein glitzerndes weißes Kleid und riesige Engels-Flügel! Hier siehst du einen Repost von den Throwback-Pics:

Kylie Jenner: Engels-Kostüm mit Schwestern

Auch dieses Jahr verkleidete Kylie sich wieder als Engel – diesmal gemeinsam mit ihren Schwestern! Kim, Kourtney und Khloé Kardashian, Kendall Jenner und Kylie gingen gemeinsam als "Victoria's Secret Angels". Süß! So sah das Kostüm der Power-Schwestern aus:

