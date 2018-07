Kylie Jenner: Das wusste noch niemand über sie!

Kylie Jenner und Travis Scott haben ein ziemlich witziges Video zusammen gedreht. Darin interviewt die 20-Jährige ihren Boyfriend und stellt ihm 23 Fragen über sich. Und dabei kamen überraschende Infos über das It-Girl ans Licht!

Travis Scott kennt Kylie Jenners Zahnbürste besser als ihre Hunde

Obwohl Kylie Jenner ihr Leben dank der Reality-Serie „Keeping Up With The Kardashians“ quasi schon immer vor der Kamera gelebt hat, gibt es immer noch ein paar Details über die Beauty-Unternehmerin, die wir noch nicht wussten. Doch dank Travis Scott wissen wir jetzt, dass Kylies Zahnbürste pink ist und sie in ihrer Jugend mal Fußball gespielt hat. Ihre vier Hunde hören auf die Namen Norman… äh… ja und wie noch? Travis kommt einfach nicht drauf. Das kann Kylie Jenner kaum fassen: „Baby es sind vier. Du weißt nur einen!“, sagt die 20-Jährige leicht entsetzt. Keine Chance, der 26-Jährige muss passen und Kylie klärt auf: Die Hunde heißen Norman, Bambi, Rosie und Harley.

Ihr erratet nie, wo Kylie Jenner ein Tattoo hat!

Für ihr perfektes Styling samt Haare und Make Up braucht Kylie laut Travis Scott zwei geschlagene Stunden. „Man muss ihr Stunden vorher sagen, wenn man mit ihr weg will“, verrät der Rapper. Dann erfahren wir, dass Kylies Lieblingseis Vanille ist. Wo Kylies größte Narbe am Körper ist, weiß Travis – an ihrem linken Bein. Die hat sich die Beauty als Kind beim Spielen mit ihren Geschwistern zugezogen. Als Kylie ihren Freund nach ihren Tattoos fragt, ist der sich aber schon nicht mehr so sicher… denn sie hat einige! Alle wollen dem Musiker da irgendwie nicht einfallen. Aber eins vergisst er nicht: Das an Kylies Hintern! Hättet ihr das gewusst? In Rotbuchstaben steht dort in Lautschrift das Wort "Sanety"geschrieben, was auf deutsch "Vernunft" bedeutet!

Kylie Jenner dachte, Travis Scott könnte sie nicht leiden

Kylie und Travis kannten sich schon viele Jahre, bevor sie ein Paar wurden – denn sie hatten denselben Freundeskreis! Doch der Anfang zwischen den beiden war alles andere als romantisch: „Ich dachte, du magst mich nicht“, erinnert sich Kylie Jenner. Kann man sich kaum vorstellen, oder? Doch inzwischen sind die beiden super glücklich miteinander und total verliebt – das merkt man auch in dem Video. Selbst, wenn Travis Scott mal keinen blassen Schimmer hat, welche Antwort seine Freundin gerade von ihm hören will. Die beiden sind schon irgendwie süß zusammen. Und das ist auch gut, so wie es ist. Immerhin sind die zwei seit Februar Eltern von Baby Stormi! Wusstet ihr, dass Kylie und Travis ihre Kleine gerne StormStorm oder Burrito nennen? Nein? Wir auch nicht.

