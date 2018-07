Kylie Jenner: Ex-Tyga gönnt ihr den Erfolg nicht

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Philipp Plein

Kylie Jenner ist es gewohnt das man ihr den Erfolg nicht gönnt. Doch was ihr Exfreund Tyga nun darüber zu sagen hat ist echt heftig.

Kylie Jenner: Tyga verärgert über ihren Erfolg

Kylie Jenner ist offiziell die jüngste (Fast)-Selfmade-Milliardärin aller Zeiten. Mit ihrem Make-up-Imperium Kylie Cosmetics hat der Reality-Star in den vergangenen Jahren ordentlich Kohle gescheffelt und es sogar auf das Cover des Wirtschaftsmagazins "Forbes" geschafft. Ein großer Erfolg für das Küken des Kardashian-Jenner-Clans. Doch nicht alle freuen sich für die junge Unternehmerin. Ihr Exfreund Rapper Tyga ist sogar ziemlich verärgert, denn er profitiert nicht mehr von Kylies dickem Konto.

Kylie Jenner: "Tyga ist sauer über Kylies Forbes-Cover"

"Tyga ist sauer über Kylies Forbes-Cover. Sein Ärger richtet sich hauptsächlich gegen sich selbst, weil die Beziehung zu Kylie zerbrochen ist und sie ausgerechnet jetzt superreich und erfolgreich ist", erzählte eine anonyme Quelle gegenüber dem Portal "HollywoodLife". Der Rapper hatte in der Vergangenheit angeblich immer wieder mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Er habe es nie so leicht gehabt wie in der Zeit mit Kylie. "Er vermisst den luxuriösen Lifestyle und ihr gemeinsames Leben – besonders jetzt, da sie quasi Milliardärin ist", verriet der Insider weiter.

Kylie Jenner: Diese Aussage von Tyga ist heftig

Und das ist längst nicht alles! Tatsächlich ist der Musiker davon überzeugt, dass die steile Karriere der 20-Jährigen auch sein Verdienst ist. "Tyga hat Kylie während ihrer gemeinsamen Zeit ermutigt und glaubt, dass sie ihren Erfolg auch seinem Rat, seiner Liebe und Unterstützung zu verdanken hat", erklärte der Promi-Experte. Es nerve ihn, dass sie nicht mehr zusammen sind und er nichts von den Milliarden abbekommt. Er habe ihr schließlich geholfen, es so weit zu bringen.

