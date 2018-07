Kylie Jenner: So reich ist sie wirklich!

Kylie Jenner ist gerade einmal 20 Jahre alt, aber schon lange ein absoluter Mega-Star! Wir verraten wie reich sie WIRKLICH ist…

King Kylie

Berühmt wurde die Jüngste des Kardashian/Jenner-Clans natürlich – genau wie ihre Schwestern – durch „Keeping up with the Kardashians“. Millionen von Zuschauern konnten die letzten elf Jahre beobachten, wie Kylie vom Kind zur jungen Frau wurde. King Kylie wurde für viele junge Girls zum Body- und Fashionvorbild. Ihren Lifestyle verfolgen allein auf Instagram unglaubliche 110 Millionen Abonnenten! Am 1. Februar wurden die 20-Jährige und ihr Freund Travis Scott Eltern ihrer Tochter Stormi, seitdem ist Kylie Mama und Business-Frau.

Kylie Jenner: Der Durchbruch

Seit ihrem 13. Lebensjahr modelt Kylie und wurde seitdem in vielen bekannten Magazinen abgebildet, darunter Teen-Vogue und Seventeen. Seit 2013 haben die 20-Jährige und ihre Schwester Kendall ihre eigene Modelinie „Kendall + Kylie“, die auch sehr gut läuft. Ihren persönlichen Durchbruch schaffte die hübsche Brünette allerdings dann 2015, als sie ihre eigene Kosmetikmarke „Kylie Cosmetics“ auf den Markt brachte. Kylie investierte dafür 250.000 Dollar (215.000 Euro) ihres ersparten Geldes und machte ihre Leidenschaft zum Beruf. Seitdem verdiente die 20-Jährige mit ihrer Marke hunderte Millionen Dollar!

Kylie wird Milliardärin?

Dieser Meilenstein klingt zwar unglaublich, doch ist bei Kylie gar nicht mehr weit weg. Kylie Cosmetics ist nämlich inzwischen fast 800 Millionen Dollar (680 Millionen Euro) wert! Zusammen mit ihrem restlichen Vermögen ist die 20-Jährige krasse 900 Millionen Dollar (770 Millionen Euro) schwer und damit nicht mehr weit von 1 Milliarde entfernt! Wow. Kylie Jenner wäre die jüngste self-made-Milliardärin aller Zeiten und würde damit sogar andere bekannte Firmen-Bosse wie Mark Zuckerberg, den Gründer von Facebook, in den Schatten stellen. Die hübsche Brünette hat sich ein wahres Imperium aufgebaut und das mit gerade einmal 20 Jahren. Da kann man nur sagen: Hut ab Kylie!

