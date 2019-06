Kylie Jenner: Darum zweifelt sie an einer Hochzeit mit Travis Scott

Oh no! Kylie Jenner will vielleicht die Hochzeit mit Travis Scott abblasen... Das steckt dahinter:

Kylie Jenner: Sagt sie die Hochzeit ab?

Bei Reality-Star Kylie Jenner und Rapper Travis Scott ging von Anfang an alles sehr schnell: Sie kamen 2017 zusammen und kurz nur kurz darauf wurde sie schon schwanger. Am ersten Februar im letzten Jahr kam dann ihre gemeinsame Tochter Stormi auf die Welt. Mittlweile ist die kleine schon fast eineinhalb Jahre alt und natürlich der ganze Stolz der beiden Promis. Fans des Couples dachten daher, dass die zwei ihrer Linie treu bleiben und auch die Hochzeitsglocken schon sehr bald läuten würden. Scheinbar falsch gedacht, wie jetzt ein Insider verraten hat. Obwohl Kylie Jenner und Travis Scott sich gegenseitig schon als "wifey" (Ehefrau) und "hubby" (Ehemann) bezeichnen und sie ihm am Sonntag auch noch zum amerikanischen Vatertag mit "Alles Gute zum Vatertag, Travis. Ich liebe die Liebe, die du mit unserer Tochter teilst. Danke für alles, was du tust ... Heute feiern wir dich." gratulierte, soll die Milliardärin große Zweifel daran haben, ob sie den Rapper wirklich heiraten möchte. Ist es vielleicht weil Kylie Jenner denkt, Scott hat sie betrogen? Nein, als Gründe dafür nennt der Insider zwei andere. Die junge Mama macht sich laut der Quelle etwa Gedanken, wie ihr krasses Vermögen die Ehe negativ beinflussen könnte, schließlich verdient sie einiges mehr als der Musiker. Vielleicht hat sie also Angst um ihr Geld, so die Quelle: "Kylie will mit Travis keine Konversation über einen Ehevertrag oder etwas Ähnliches führen". Oha...

Kylie Jenner fehlt die Erfahrung mit anderen Männern

Der zweite Grund, weshalb Kylie Jenner an einer Ehe mit ihrem Boyfriend Travis Scott zweifelt, ist allerdings noch viel härter und sicher auch für ihn ein Schlag ins Gesicht. Denn die Quelle meinte: "Sie denkt, dass sie nicht genug Erfahrungen mit Männern gesammelt hat, um zu wissen, ob er der Richtige ist, mit dem sie für immer zusammen sein will.". Das klingt ja wirklich, als sei sie extrem unsicher, was ihre Beziehung zu dem Rapper angeht. Und trotz jüngster Spekulationen wird Kylie Jenner wohl nicht so schnell an einem Geschwisterchen für Stormi "arbeiten". Ob es wirklich darauf hinausläuft, dass sich die Stars trotz ihrer gemeinsamen Vergangenheit und Baby Stormi trennen, kann man jetzt natürlich noch nicht sagen. Hoffentlich finden die beiden eine gemeinsame Lösung, damit sich ihre Sorgen wieder legen und sie wieder so glücklich sein können wie bisher.

