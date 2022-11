KJ Apa: Das süßeste, was du heute sehen wirst

Na, zu viel versprochen? Wir BRAVO-Redakteure liiiieben dieses Bild einfach. Denn es vereint den cuten KJ Apa und einen süßen Hundwelpen – eine Mega-Kombi! Übrigens kann der talentierte 21-Jährige nicht nur schauspielern, sondern ist auch ein musikalisches Naturtalent! Schon 2012 veröffentlichte er ein Album mit dem Titel „The Third Room“, auf dem neun Gitarrenstücke des heutigen „Riverdale“-Stars zu hören sind. Besonders krass: Er hat sie alle selbst geschrieben. Hammer! Wir sind gespannt, was in Zukunft noch von KJ Apa kommt …