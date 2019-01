„Riverdale“-Star Cole Sprouse kuschelt fremd

Eigentlich sind die beiden „Riverdale“-Stars Lili Reinhart („Betty Cooper“) und Cole Sprouse („Jughead Jones“) ein mega glückliches Couple. Doch während Lili gerade in einem Karibik-Urlaub mit einer Freundin die Sonne genießt, geht ihr Schatz mit einem anderen Girl auf Tuchfühlung!

Lili Reinhart und Cole Sprouse: An Silvester getrennt

Lili Reinhart hat das neue Jahr unter der karibischen Sonne auf der Insel Aruba begonnen. Zusammen mit ihrer BFF Austyn Vovos genießt die 22-Jährige dort die ersten Tage in 2019 in vollen Zügen und hat Silvester ganz offensichtlich nicht mit ihrem Boyfriend Cole Sprouse gefeiert.

Denn der hält sich seiner Insta-Story zufolge gerade mit Freunden in den Bergen auf! Doch nicht nur das… er kuschelte auch mit einem anderen Mädchen! Der 26-Jährige postete unter anderem auch ein Foto, das ihn eng umschlungen mit der hübschen Haley lu Richardson zeigt! Die 23-Jährige schmiegt sich eng an den „Riverdale“-Star und scheint das so sehr zu genießen, dass sie während der süßen Umarmungs-Aktion sogar die Augen schließt.

Instagram/Cole Sprouse

Doch damit nicht genug: Cole Sprouse widmet Haley gleich eine ganze Reihe an Insta-Stories. Einmal tanzt die Amerikanerin in einem Video ausgelassen in einem Club, auf einem anderen Foto lacht sie Cole zuckersüß entgegen.

Das verbindet Cole Sprouse und Haley

Ist der Netflix-Darsteller etwa neu verliebt und hat Lili Reinhart längst vergessen? Das ist höchst unwahrscheinlich. Denn bei Haley lu Richardson handelt es sich um eine aufstrebende Schauspielerin, die neben ihm die Hauptrolle im neuen Kinofilm „Five Feet Apart“ spielt. Cole Sprouse hat einige Behind-the-Scenes-Momente in seine Insta-Story gepackt… es liegt also nahe, dass die Kuschel-Aufnahme von ihm und Haley während der Dreharbeiten entstanden ist.

Übrigens: Kinostart für „Five Feet Apart” ist der 22. März 2019.

Das könnte dich auch interessieren: