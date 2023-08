Kit Connor: So hat "Heartstopper" ihn verändert!

Durch seine plötzliche Bekanntheit musste Kit sich auch schnell daran gewöhnen, dass er immer und überall erkannt werden könnte – auch an der Bushaltestelle auf dem Weg zur Schule: "Die Serie kam heraus, als ich in meinem letzten Schuljahr war, und ich nahm jeden Morgen den Bus. Also stand ich an der Bushaltestelle, und wenn ein Bus vorbeikam, sahen mich viele Teenager und zückten ihre Handys. Plötzlich wurde mir viel bewusster, dass ich mich vielleicht ein bisschen mehr frisieren oder um 7 Uhr morgen einfach ein bisschen präsentabler sein sollte." "Heartstopper" hatte bisher aber auch einen sehr großen Einfluss auf seine Persönlichkeit: "Ich glaube, 'Heartstopper' hat mir mehr Selbstvertrauen gegeben, sowohl in Bezug auf meine Sexualität als auch auf meinen Platz an verschiedenen Orten. Ohne 'Heartstopper' wäre ich wirklich ein anderer Mensch“.