Kimmich nach Corona und Long Covid Verdacht wieder auf dem Rasen

Kimmich an Corona erkrankt

Nachdem Joshua Kimmich öffentlich Zweifel bezüglich der Impfung gegen SARS-CoV-2 geäußert hatte, wurde der 26-jährige Bayern München Spieler am 24. November positiv auf eine Covid-19 Infektion getestet. Zuvor stand er unter Quarantäne und somit zuletzt Anfang November auf dem Platz.

Im Anschluss an seine Infektion soll der Nationalspieler dann auch über Lungenprobleme geklagt haben. Eine Lungen-Infiltration – also eine Ansammlung von Flüssigkeit – infolge der Corona-Infektion stellte die Diagnose Long Covid in den Raum.

Kimmichs Rückkehr

Schon vor Weihnachten hatte Kimmich auf seinem Instagram Kanal ein Update zu seinem gesundheitlichen Zustand gepostet – mit dem Vermerk „Das auf der faulen Haut liegen hat ein Ende“.

Und: wie berichtet wird, wird Kimmich nun wohl auch wieder auf den Platz zurückkehren. Nach neuen Untersuchungen und Lungen-Tests kann Kimmich aller Voraussicht nach am 2. Januar zum Trainingsauftakt der Bayern dabei sein.

Ob er am 7. Januar zum Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach und Auftakt der zweiten Saisonhälfte wieder spielen wird, ist aber unwahrscheinlich. Es wird davon ausgegangen, dass das Aufbautraining weitaus länger als nur einige Tage dauern wird.

Berichten zu Folge soll sich Kimmich auch gegen Corona impfen lassen wollen. Dies wird laut RKI innerhalb von drei Monaten nach der Erkrankung empfohlen.

