Kim Kardashian bricht unter Tränen zusammen!

Kim Kardashian gehört nicht unbedingt zu den beliebtesten Menschen unter dem Sternenhimmel. Der Star gilt als unfreundlich – und dass nicht nur, weil sie auf Fotos nicht besonders oft und gerne lächelt! Kolleg*innen sind auch keine großen Fans von ihr, wie sich bereits mehrfach herausgestellt hat. Unabhängig davon ist es ganz schön krass anzusehen, wie sehr Kardashian unter ihrer Scheidung mit Musiker Kayne West leidet. Vor ihren Schwestern ist sie sogar zusammengebrochen.

„Ich fühle mich wie eine verdammte Versagerin!“

Wie bereits bekannt ist, ist die Ehe mit Sänger West in die Brüche gegangen. Bisher hat sich Kardashian mit Details zurückgehalten. Doch in einer neuen Folge „Keeping Up With the Karashians“ hat sie nun das erste Mal über ihre Ehe-Probleme gesprochen. 🙁 In einer Rückblende sitzt sie mit ihren Schwestern Kourtney und Kendall zusammen und alles bricht aus ihr heraus: „Er sollte eine Frau haben, die ihn bei jeder Entscheidung unterstützt und mit ihm reist und all die Dinge tut, die ich nicht tun kann“, sagt der Star unter Tränen. „Ich fühle mich wie eine verdammte Versagerin und das ist meine dritte verdammte Ehe. Ja, ich fühle mich wie ein verdammter Loser“, bricht es aus ihr heraus. In der Rückblende kann sie sich eine Scheidung noch nicht einmal vorstellen. „Ich möchte glücklich sein“, sagt sie. Einige Zeit später müssen sich beide eingestehen, dass die Ehe nicht mehr zu retten ist.

Auch ihre Schwestern sahen ihre Probleme

Später in der Folge berichtet Schwester Khloe über die Probleme ihrer Schwester: Kim würde „hinter den Kameras ziemlich mit ihrer Beziehung hadern und es ist schwer, weil Kim offensichtlich ihre ganze Frustration, Trauer und Wut in andere Richtungen lenkt“. Dies habe ich besonders im Familienausflug zu Lake Tahoe gezeigt: „Kim hat gerade so viel zu verarbeiten und es ist nicht leicht. Bevor wir fuhren, hatten Kayne und sie diesen riesigen Streit.“ Später in der Folge versichert Kim noch, dass es „keinen Streit“ mehr zwischen Kayne und ihr geben würde und sie „einfach mitmacht“ bei allem. Wie sich zeigte, war das aber nicht mehr genug, um die Ehe noch zu retten!