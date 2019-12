YouTuber PewDiePie kündigt Pause an

PewDiePie ist auf YouTube krass erfolgreich! Mit über 100 Millionen Abos, war er in diesem Jahr der Erste, der diese Marke geknackt hat. Doch mit dem Ruhm, kommen oftmals auch die Schattenseiten des Business. So auch bei PewDiePie. Viele Stars, unter anderem auch Dagi Bee, wünschen sich deshalb manchmal ein Leben ohne YouTube. Dennoch haben sie bisher nicht die Reißleine gezogen. Doch PewDiePie zieht es jetzt durch. Er verkündet nun auf seinem Kanal, dass er sich im nächsten Jahr eine längere Auszeit nehmen wird. 😳 Fans sind geschockt!

YouTuber hat mit Schattenseiten des Ruhms zu kämpfen

PewDiePie, alias Felix Kjellberg, musste die Schattenseiten des Ruhms am eigenen Leib erfahren. Dem YouTuber, der als Gamer bekannt geworden ist und so täglich mehr als 100 Millionen Abonnenten begeistert, werden rassistische und antisemitische Äußerungen vorgeworfen. Der 30-Jährige schweigt darüber. Doch das soll nicht der einzige mögliche Grund für seine Auszeit sein.

PewDiePie nennt Müdigkeit als Grund für die YouTube-Pause

Der YouTuber verkündet auf seinem Channel, dass er müde sei und deshalb nächstes Jahr eine Pause einlegen wird. Was wirklich hinter seiner Müdigkeit und dem damit verbundenen YouTube-Pause steckt und wie lange er sich eine Auszeit nehmen wird, verrät er nicht. „​Ich wollte das schon im Voraus bekannt geben, weil ich mir sicher bin. Ich werde es später noch einmal richtig erklären", so PewDiePie. Vielleicht möchte der YouTuber auch einfach ein wenig zur Ruhe kommen. Denn erst vor Kurzem hat der berühmteste YouTuber der Welt, seine Frau, die italienische Modedesignerin und Unternehmerin Marzia Bisognin, geheiratet. Was auch immer der wahre Grund hinter seiner Entscheidung ist, fest steht, dass der YouTuber ab Januar erstmal eine längere Pause einlegen wird.

