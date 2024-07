Kamala Harris: 10 Fakten über ihr Leben

Kamala Harris wurde am 20. Oktober 1964 in Oakland im US-Bundesstaat Kalifornien geboren. Sie ist die Tochter von Immigranten, ihre Mama kommt aus Indien, ihr Papa aus Jamaika. Die beiden lernten sich beim Studium an der University of California, Berkeley kennen.

Papa Donald Harris ist ein pensionierter Wirtschaftsexperte (heute 85 Jahre alt). Mama Shyamala Gopalan, eine Krebsforscherin, verstarb 2009 im Alter von 70 Jahren an Brustkrebs.