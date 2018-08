Justin Bieber: Darum weint er!

Gestern berichteten wir bereits von Justin Biebers Gefühlsausbrüchen in letzter Zeit. Jetzt ist endlich bekannt warum der Sänger immer wieder weint!

Vermutungen der Fans

Justin Biebers Fans hatten viele verschiedene Theorien zu den Tränen des 24-Jährigen. Ein emotionales Gebet, Gefühle für die Ex und Schwangerschaftsgerüchte waren die häufigsten Vermutungen der Beliebers, doch sicher wusste es keiner – bis jetzt! Immer wieder fragten sich alle, warum Justin und seine Verlobte Hailey Baldwin in letzter Zeit häufiger weinen. Beziehungsprobleme und sogar Trennungsgerüchte machten die Runde, doch das Traumpaar scheint nach wie vor (meistens) happy zu sein. Die Hochzeit ist wohl auch noch nach wie vor geplant, obwohl sich nach Justins Erklärung viele fragten, ob er und Hailey vielleicht schon heimlich geheiratet haben?! Der „No Brainer“-Sänger erklärte nämlich mit sehr weisen Worten, warum die Ehe manchmal nicht einfach ist. Ob das ein versteckter Hinweis sein soll?

Warum Justin weint

Auf die Fragen nach den Gefühlsaubrüchen reagierte Justin, indem er ein Buch hochhielt. Dabei handelt es sich um „The Meaning of Marriage: Facing the Complexities of Commitment With the Wisdom of God“ (dt.: „Die Bedeutung der Ehe: Angesichts der Komplexität der Verpflichtung mit der Weisheit Gottes“) von dem bekannten amerikanischen Pastor Timothy Keller. Justin, der sich bereits seit längerer Zeit sehr intensiv mit seinem Glauben befasst, zitierte das Buch und sagte: „Du hast gute Tage, und du hast schlechte Tage. Es ist nicht real, wenn es keine schlechten Tage gibt.“ Der 24-Jährige erklärte damit, dass Hailey und er zwar glücklich zusammen sind, aber dass es auch bei jedem Mal die nicht so guten Tage gibt. Warum das Traumpaar aber einen schlechten Tag hatte und vor allem Justin immer wieder die Tränen kamen, löste der Sänger nicht auf. Trotzdem ist seine Erklärung doch total verständlich wie wir finden, schließlich haben wir alle Mal unsere schlechten Tage, an denen wir nicht so gut drauf sind. Und Justin und Hailey sind schließlich auch nur Menschen! Das vergessen viele manchmal leider …

