Jenefer Riili: Zurück in ihrer Single-Wohnung

Vor mehreren Monaten kehrte „Berlin – Tag und Nacht“-Star Jenefer Riili ihrer Wohnung in Berlin den Rücken. Nach der Trennung von Matthias Höhn war sie zurück zu ihren Eltern nach München gezogen. Doch jetzt kehrte die frischgebackene Mama mit Söhnchen Milan (eineinhalb Monate) zurück in ihre Single-Wohnung!

Jenefer Riili: Zurück im "alten Leben"

Wow, was für ein seltsames Gefühl: Nach vielen Wochen daheim bei Mama und Papa in München ist Jenefer Riili jetzt zum ersten Mal seit der Geburt von Baby Milan zurück in ihre Wahlheimatstadt Berlin gekehrt. „Wir haben die erste Nacht hier sehr gut überstanden“, erzählte Jenni in ihrer Instagram-Story. „Das ist halt so richtig crazy jetzt, weil das letzte Mal, als ich hier war, war ich noch schwanger und jetzt ist er einfach da“, sagte sie und blickte auf ihr kleines Söhnchen, das neben ihr auf der Couch lag. "Das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Gefühl, so zu Hause in den eigenen vier Wänden zu sein. Das war eigentlich ursprünglich mal so meine Single-Wohnung letztes Jahr um die Zeit noch…“, verriet der BTN-Star weiter. Es scheint fast so, als könnte Jenefer noch gar nicht richtig glauben, wie krass sich ihr Leben innerhalb weniger Monate verändert hat! Denn wie sie schon erwähnte, war sie vor einem Jahr um diese Zeit noch Single und hätte sich nicht träumen lassen, was alles passieren würde.

Plötzlich war alles anders

Doch Jenefer Riili ist überglücklich darüber, wie sich ihr Leben entwickelt hat: „Jetzt bin ich einfach Mama! Aber ich könnte es mir auch gar nicht mehr anders vorstellen. Ich bin so richtig, richtig gerne Mama. Viel lieber noch als ich sogar gedacht habe, dass ich es sein würde“, erzählte die Schauspielerin weiter. Ein Grund, warum Jenefer vor einigen Monaten zurück zu ihren Eltern zog, war auch die überraschende Trennung von Matthias Höhn, dem Papa von ihrem kleinen Milan. Es war völlig unklar, ob die beiden eine gemeinsame Zukunft haben würden – deshalb brauchte Jenefer während der Schwangerschaft einfach die Unterstützung ihrer Eltern und nahm vorübergehend Abschied von Berlin.

Parents ✌🏽😎 @jenefer_riili #happy#parents#diereallys Ein Beitrag geteilt von Matthias Höhn (@matthiashnofficial_) am Jul 19, 2018 um 10:17 PDT

Darum kann Jenefer nicht richtig in Berlin ankommen

Doch schon vor Mians Geburt hatten sie und Matze sich zusammengerauft und sind inzwischen wieder ein Paar. Ob Matthias jetzt zu seiner Jenni in ihre „Single“-Wohnung zieht, ist nicht bekannt. Aber eins steht fest: So richtig ankommen kann die Neu-Mama erst in ein paar Tagen. Denn jetzt ging es erst mal direkt bis Mittwoch nach Brandenburg, wo Matzes Mutter wohnt. Und das hat einen ganz klaren Grund: Die frischgebackene Oma will natürlich auch mal ein bisschen Zeit mit ihrem Enkelchen Milan verbringen.

Mehr Geschichten über deine Stars findest du in der aktuellen BRAVO :)