Jenefer Riili: Magersucht-Beichte

Jenefer Riili: Fiese Kommentare unter süßem Insta-Pic

„Berlin – Tag und Nacht“-Star Jenefer Riili ist total entsetzt über einige Instagram-Kommentare, die sie gerade auf eines ihrer neusten Fotos bekommt. „Ich hab‘ es eigentlich nur gepostet, um gute Laune zu verbreiten, weil es für mich einfach ein positives Bild war. Und dann gab es viele Kommentare, die meinten, dass ich zu enge Klamotten tragen würde und zu dick sei.“, erklärte die gebürtige Münchnerin. Sie selbst nehme sich das zum Glück gar nicht zu Herzen, wenn sie Hate-Kommentare bekäme. „Und zwar, weil ich eine starke Frau bin und ich lasse mich von sowas nicht runterziehen.“ Dennoch sei die junge Mama mega schockiert darüber, was manche Insta-Nutzer „für eine Messlatte von zu dick, zu eng, zu groß oder zu schlank“ hätten. Man dürfe nicht vergessen, dass Instagram auch von jüngeren Mädels genutzt werde, die vielleicht gerade noch in der Findungsphase seien. „Die sind vielleicht nicht so stark. Die nehmen sich das dann als Messlatte und ich glaube, das kann ganz schön schnell gefährlich werden“, warnt Jenni. Um folgendes Pic geht es:

Jenefer Riili schockt mit Mager-Pic

Jenefer findet es trotz ihres gesunden Selbstbewusstseins heftig, dass man sie als übergewichtig bezeichnet: „Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde mich nicht dick. Und abgesehen davon kann doch jeder so sein, wie er ist. Ich finde, wir sollten einfach aufhören, die Leute so stark nach ihrem Äußeren zu beurteilen.“ Und Jenni hat am eigenen Leib erfahren, wie es ist, wenn man sich zu sehr beeinflussen lässt, was das Aussehen angeht. Um nicht als „dick“ bezeichnet werden zu können, hungerte sie sich vor einigen Jahren auf 45 Kilo runter! „Ich war knapp vor der Magersucht“, gestand Jenefer und postete ein krasses Foto von damals, auf dem sie wirklich sehr dünn ist.

Instagram/jenefer_riili

Jenefer Riili: Heute glücklicher als früher

Doch so, wie sie heute ist, fühlt sie sich viel wohler! „Ich habe gelernt, mich so zu akzeptieren, wie ich bin“, stellte die Schauspielerin klar. Wir finden es toll, dass der BTN-Star sich von fiesen Kommentaren nicht unterkriegen lässt und zu sich steht. Man sieht ihr an, dass sie zufrieden und glücklich ist – und das ist das Wichtigste! Auch ihre Fans feiern Jenni für ihre Einstellung zu ihrem Body: "Du bist wunderschön, egal was du trägst!" und "Du strahlst, du bist weiblich, du bist schön" sind nur zwei von vielen positiven Kommentaren, die Jenefer auf ihr Insta-Pic bekommen hat.

