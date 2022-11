Jason Priestley aka „Brandon Walsh“

In „Beverly Hills, 90210“ spielte Jason Priestly (49) den attraktiven „Brandon Walsh“, den Zwillingsbruder von „Brenda“. In der Serie verknallte er sich in die High-School-Beauty „Kelly Taylor“, mit der er schließlich eine On/Off-Beziehung führte. Nach seiner Zeit bei „902010“ spielte Jason noch in einigen Filmen und Serien mit und versuchte sich als Regisseur. Seit 2005 ist er mit Schauspielerin Naomi Lowde verheiratet, mit der er zwei Kinder namens Ava und Dashiell hat.