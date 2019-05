YouTuber James Charles: Versöhnung mit Kylie Jenner?

YouTuber James Charles, der eigentlich für seine krassen Beauty-Looks bekannt ist, geriet in den wohl größten YouTube-Streit in den USA. Was genau zwischen ihm und YouTuberin Tati Westbrook vorgefallen ist, könnt ihr hier nachlesen. Als Folge des Streits sind viele Stars dem 20-Jährigen entfolgt – darunter auch Berühmtheiten wie Miley Cyrus, Katy Perry und Kylie Jenner. Doch offenbar haben sich James und Kylie wieder versöhnt. Was ist passiert?

James Charles: Auf Party von Kylie Jenner zu Gast

James Charles und Kylie Jenner (21) standen sogar mal für ein Beauty-Tutorial gemeinsam vor der Kamera. Die beiden waren sehr eng, weshalb es umso schockierender war, dass der "Keeping Up With The Kardashians"-Star dem 20-Jährigen nicht mehr folgte. Glücklicherweise konnten die beiden ihren Streit jetzt beilegen. Auf der Launch-Party von Kylie Jenners neuer Hautpflege-Marke "Kylie Skin" war niemand Geringeres als James Charles selbst zu Gast. Auf der Party ist dieses Insta-Pic entstanden, das der YouTuber veröffentlicht hat:

James Charles versöhnt sich wieder mit Kylie Jenner

"Schwestern", schreibt James unter das Foto. Es besteht also kein Zweifel, dass Kylie Jenner dem YouTuber verziehen hat. Damit ist sie nicht allein: James Charles gewinnt an Followern zurück: Inzwischen ist er wieder bei 15,3 Millionen Followern angelangt und nähert sich damit den ursprünglich 16,6 Millionen Followern, die er vor dem Streit hatte.

Folg' uns bei Spotify für die geilsten Hits:

Diese Themen könnten dich ebenfalls interessieren: