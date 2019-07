James Charles: Aus diesem mutigen Grund trägt er so gewagte Outfits

James Charles: Er fühlte sich unwohl

YouTube-Star James Charles ist bekannt für seine verrückten Outfits. Er ist fame, hat Millionen von Abonnenten und gilt mittlerweile als absoluter Beauty-Guru! Genau deshalb ist er mittlerweile mega selbstbewusst und trägt gerne gewagte Klamotten – auch in der Öffentlichkeit. In einem neuen Interview hat James erklärt, was ihm diesen Mut gegeben hat! Und es steckt tatsächlich eine traurige Geschichte dahinter … Er fühlte sich nämlich nicht immer so wohl in seinem Körper. Er sagt sogar: "Ich zwinge mich selbst immer wieder, selbstbewusster zu werden und mich selbst zu lieben!"

YouTube-Star James Charles' traurige Geschichte

Beauty-YouTuber James Charles verrät in einem neuen Interview: "Kleidung ist für mich subjektiv – Klamotten haben kein Geschlecht und deshalb geht es für mich bei Outfits nur darum, selbstbewusst zu sein und sich im eigenen Körper wohlzufühlen". Doch das fällt sogar James Charles echt schwer … "Ich bin nicht die selbstbewussteste Person, wenn es um meinen Körper geht", beichtet der YouTuber. "Ich weiß nicht wieso", fährt er fort und sagt: "Ich hatte schon immer Probleme mit meiner Identität. Ich meine, offensichtlich bin ich ein Junge mit Make-Up, aber ich habe sehr feminine Dinge schon immer geliebt". Auf dem Coachella-Festival dieses Jahr präsentierte James Charles dann sein wohl gewagtestes, und sein persönliches Lieblings-Outfit of all times:

Das könnte dich auch interessieren: