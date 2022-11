Ist SB mit 13 Jahren zu früh?

Justin, 13: Ich mache seit ungefähr einer Woche Selbstbefriedigung. Ist das zu früh? Ich bin ja erst 13 Jahre alt.

Dr.-Sommer-Team: Das ist erlaubt, ab wann es gefällt.

Lieber Justin,

mit 13 Jahren bist Du in der Pubertät. Das heißt, dass sich Dein Körper vom Jungen zum Mann entwickelt. In dieser Zeit ist es normal, dass Du ein großes Interesse dafür entwickelst, wie Du bei Dir selber schöne oder sexuelle Gefühle bis hin zum Orgasmus auslösen kannst. Also mach Dir keine Sorgen: Mehrmals die Woche SB zu machen ist in Deinem Alter ganz normal und übrigens auch nicht schädlich. Selbstbefriedigung (SB) ist mit jedem Alter erlaubt. Also genieße es so viel Du magst.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

