Eine Frage, die vor allem Jungs immer wieder beschäftigt: Ist mein Penis zu klein bzw. groß genug? Vor allem in der Pubertät machen sich viele Gedanken darüber. Also in einer Zeit, in der sich der Penis noch entwickelt – und das dauert nun mal ein paar Jahre! Oft beginnt es etwa im Alter von 9 Jahren. Der Penis wächst erstmal in die Länge, dann in der Breite. Seine endgültige Größe und Form erreicht er mit etwa 17 bis 18 Jahren. Das kann aber auch mal etwas früher oder später der Fall sein, auch das ist normal. Der Penis wächst in der Pubertät auch nicht durchgehend, also jeden Tag ein Stückchen – mal legt er sehr kurzfristig an Länge und/oder Breite zu und dann tut sich mal wieder gar nichts, weil dein Körper zum Beispiel mit anderen Veränderungen beschäftigt ist.