So findest Du Deine Kondomgröße!

Leider ist es gerade für Sex-Neulige oft ein Rätsel, was es mit der Kondomgröße auf den Verpackungen wirklich auf sich hat. Nehme ich 50? Oder 55? Hab ich XL oder XXL? Deshalb erklären wir Dir hier, wie Du das passende Kondom in deiner Größe finden kannst. Wichtig zu wissen: Bei den Angaben auf der Packung zählt nicht die Penislänge. Hier zählt normalerweise nur die "Dicke". Diese Größe auf der Packung nennt sich die "nominale Breite". Dieser Begriff gibt die Breite an, wenn du das Kondom flach hinlegst. Das ist deshalb verwirrend, weil du ja deinen Penis zum Messen nicht flach hinlegen kannst. Mit einem simplen Trick kannst du aber natürlich trotzdem herausfinden, welche Breite dir passt. Miss denn Umfang deines Penis' mit einem Maßband und teile die Zahl (in Millimetern) durch zwei. Das ist dann die nominale Breite, also die Größe, die auf den Kondompackungen steht.

Ein Beispiel: Dein Penisumfang ist 10 Zentimeter, also 100 Millimeter. Durch zwei geteilt sind das 50 Millimeter. Diese Größe sollte möglichst exakt auf der Verpackung stehen.

Wichtig ist: Miss deinen Penis, wenn er im erigierten, also steifen Zustand ist – und zwar an der dicksten Stelle. Um ganz sicher zu gehen, kannst du deinen Penis an mehreren Stellen messen – so kannst du dir bei der Kondomgröße ganz sicher sein.