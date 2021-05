Süß oder hässlich? DAS ist der beliebteste Vogel auf Instagram

Forscher haben in Deutschland rund 27.621 Bilder von Vögeln gesammelt, um den „instagrammbarsten“ Vogel zu küren. Eine seltsame, außergewöhnliche Vogelart stach heraus – der sogenannte Gelbbauch-Froschmaul oder auch Eulenschwalm genannt 😄

Verrückt: Ausgerechnet dieser Vogel wird gekürt

Im Rahmen einer deutschen Studie des Universitätsklinikum Jena, wollen Forscher den „instagrammable“ Vogel der Welt entdecken. Dazu wurden über 27.600 Fotos von Vögeln auf insgesamt neun Instagram-Konten veröffentlicht, welche bereits auf dem Themengebiet Spezialisten sind. Zusammengerechnet haben die drei Accounts fast 3,5 Millionen Abonnenten. Mithilfe eines Algorithmus, um die ästhetische Anziehungskraft zu messen bzw. um herauszufinden, was ein Vogelfoto ausmacht, wurde das Like-Verhalten der Nutzer analysiert. Normalerweise rechnet man damit, dass der schönste Vogel am meisten Aufmerksamkeit generiert – falsch gedacht! Gewonnen hat das Froschmaul, nicht weil er schön ist – ganz im Gegenteil – sondern gerade, weil das Froschmaul so ungewöhnlich und vielleicht sogar ein bisschen witzig aussieht! Das war der Gewinnbringer! Die Reaktionen schossen in die Höhe. Und das alles, obwohl er 2004 noch als der „unglücklichste Vogel der Welt“ bezeichnet wurde.

Was macht das Froschmaul so besonders?

Auch wenn das Froschmaul nicht unbedingt mit Schönheit punkten kann, hat die Vogelart so einige andere coole Eigenheiten. Beispielsweise ist er in der Lage, seine Gefiederfärbung der Umgebung anzupassen und sich somit perfekt zu tarnen. Gerade weil sie nachtaktiv sind, geben sie tagsüber ihr bestes, auszusehen wie ein Teil des Baumes – so leicht ist also gar nicht ein Froschmaul zu finden. Doch warum eigentlich der Name? Der kommt nicht von irgendwo: Das Maul der Vogelart ähnelt dem eines Frosches. Um möglichst viel und große Beute zu fangen, können sie ihr Maul erstaunlich weit öffnen.