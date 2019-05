Instagram-Stars fallen auf Betrug rein

Influencer erhalten Einladung für Türkei-Reise

Stellt euch vor, ihr habt euren Urlaub gebucht und stellt vor Ort plötzlich fest, dass es sich um einen miesen Betrug handelt. Was für ein Albtraum! Genauso so ist es 20 deutschen Influencern in der Türkei ergangen. Die Instagram-Stars wurden eigentlich zu einem sechstägigen Luxus-Trip nach Antalya und Istanbul eingeladen – doch dann kam alles anders.

Influencer in der Türkei: "Pässe gestohlen"

Unter den 20 eingeladenen Influencern waren unter anderem Natalia Osada (bekannt aus der RTL-Show „Adam sucht Eva“) sowie die Instagram-Bloggerinnen Anna Ix (@anna_ix_), Ann-Christin Weber (@fashionkitchen) und Ninayara Luginbühl (@ninaayara). „Leute, die haben einfach unsere Pässe in der Türkei geklaut“, erzählte Natalia Osada später in ihrer Instagram-Story. Omg wie krass! Wie konnte es nur soweit kommen?

Zunächst klang alles ganz harmlos. Ein Reiseveranstalter lud Natalia und die anderen Girls zu einer Reise in die Türkei ein, kostenlose Übernachtungen im Hotel inklusive. Einladungen wie diese sind für Influencer keine Besonderheit. Das schreibt auch Anna Ix in ihrem Blog. Als sie die Anfrage erhielt, hatte sie sogar extra die Website, das Impressum und auch die Telefonnummern gecheckt. „Alles was für mich in dem Moment seriös“, berichtet sie. Auf dem Hinflug nach Antalya verlief alles ebenfalls ohne Probleme.

Schock: Influencer fielen auf Betrug herein

Dann der erste Zwischenfall: In Antalya wurden die Instagram-Stars von einer Reiseveranstalterin in Empfang genommen. Sie kontrollierte die Reisepässe und behielt ein paar ein, angeblich, um das Einchecken im Hotel zu beschleunigen. Dann schickte sie die Mädels zu einem Reisebus, der sie ins Hotel bringen sollte. Sie selbst wollte nachkommen. Seltsam.. Im Bus schaltete Anna Ix ihr Handy-Navi ein, um zu gucken, ob der Busfahrer in die richtige Richtung fuhr. Nachdem alles stimmte, legte sie es wieder weg. Ein Fehler!! Als sie es zehn Minuten später wieder checkte, fuhr der Bus in eine völlig falsche Richtung. „Alle Alarmglocken haben bei mir im Kopf geleuchtet und ich bekam Panik!“, erzählte Anna.

Türkei-Reise war nur ein Fake

Der Busfahrer setzte die Girls in dem Ort Alanya ab, der zwei Stunden entfernt von dem vereinbarten Antalya liegt. Immer noch dachten und hofften die Bloggerinnen, dass es sich einfach um ein Missverständnis handelte! Doch die Realität holte sie schnell wieder ein: Das Hotel wusste rein gar nichts von ihrer Reservierung. Der Reiseveranstalter war nur ein Fake!! Jetzt stand zweifellos fest: Die Mädels sind auf einen Betrug reingefallen. Ohne Reisepass und Dach über dem Kopf standen sie nun in Alanya.Nachdem der erste Schock sich gelegt hatte, gingen die Influencer direkt zur Polizei, schrieb Anna Ix. Sie buchten ein Hotel für die Nacht und erstatten Anzeige. Nach langem Hin und Her organisierten sie sich schließlich Rückflüge nach Deutschland. Da bis auf eine Teilnehmerin alle glücklicherweise ihren Personalausweis dabei hatten, war das kein Problem. Wieder heil zurück in Deutschland, meldeten Anna Ix und die anderen Bloggerinnen ihren Reisepass als gestohlen, sodass diese weltweit gesperrt werden können.

Reise-Betrug: Influencer freundeten sich dadurch an

Ann-Christin Weber (fashionkitchen) verarbeitete die schlimmen Ereignisse in einem Post und klärt über den Betrug auf: „Fast im Stundentakt bekommen wir neue Informationen zu den Vorkommnissen in der Türkei. ... So wie es sich nun abzeichnet handelt es sich um ein internationales Kartell, welches wirklich skrupellos ist und das im großen Stil betreibt", erzählt fashionkitchen. „Nicht nur Blogger oder Influencer, sondern auch ganz normale Urlauber wurden und werden betrogen und beklaut."

Auch „Adam sucht Eva"-Star Natalia muss die Ereignisse erstmal verdauen: „Meine Herzen 💕, ich verarbeite den Schock immer noch und kann es kaum glauben das es solche Menschen auf der Welt gibt“, schreibt sie total betroffen auf Insta. „Ich kann nur nochmal betonen wie glücklich ich bin, dass unsere Gruppe so gut zusammen funktioniert hat.“

Als Zeichen ihrer Zusammengehörigkeit posteten die Girls alle das gleiche Bild auf Instagram:

