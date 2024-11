"iCarly"-Comeback: Miranda Cosgrove verrät Details

Im vergangenen Jahr kündigte der Streamingdienst Paramount+ an, das "iCarly"-Revival nach drei Staffeln abzusetzen. Die Fans wurden nach der letzten Folge ratlos zurückgelassen, vor allem, weil die dritte Staffel mit einem riesigen Cliffhanger endete: Carlys Mutter tauchte plötzlich auf, doch bevor es Antworten gab, war Schluss. Doch jetzt gibt es endlich Hoffnung!

Miranda Cosgrove, die Carly spielt, hat in der Liveshow "The Talk" ausgeplaudert, dass bereits "etwas in Arbeit"ist! Das klingt doch nach einer Fortsetzung! Ob die Fortsetzung in Form einer vierte Staffel oder eines Filmes geschehen wird, ist noch unklar.