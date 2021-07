"How To Sell Drugs Online (Fast)": So krass ist der Trailer zu Staffel 3

"How To Sell Drugs Online (Fast)": Netflix veröffentlicht krassen Trailer zu Staffel 3

Endlich gibt es eine offizielle Ansage von Netflix: Neue Bilder, der erste Trailer und das Startdatum zu "How To Sell Drugs Online (Fast)" Staffel 3 – alles safe! Nachdem zuvor in einem mysteriösen Video vermutet wurde, dass das Startdatum geleaked wurde, mussten Fans doch noch etwas länger warten. Netflix bestätigte die dritte Staffel der beliebten Serie im Sommer 2020 und nur ein Jahr später ist es endlich so weit. Der erste Trailer zu "How To Sell Drugs Online (Fast)" wurde vor wenigen Stunden veröffentlicht und zeigt auf jeden Fall, dass es krass wird. Kurze Recap: Moritz (Maximilian Mundt), Dan (Damian Hardung) und Lenny (Danilo Kamperidis) haben sich in Staffel 2 zerstritten und sind keine Freunde mehr. Nachdem er von seinen Partner*innen in Holland dazu überredet wurde, seine Freunde hinter sich zu lassen und als alleiniger CEO zu arbeiten. Dort beobachtet er auf einer Party einen Auftragsmord und bekommt es mit der Angst zu tun. Er versucht seine Freunde zu warnen, aber die hören ihm nicht mehr zu und gründen ein neues Start-Up. Um sie vor den holländischen Gangstern zu beschützen, schließt er sich mit dem Kartell von Bubas Mutter zusammen. Lenny zerstört am Ende MyDrugs für immer. Im Abspann sehen wir Moritz, der von Polizisten abgeführt wird.

Das erwartet euch in "How To Sell Drugs Online (Fast)" Staffel 3

Nach Staffel 2 von "How To Sell Drugs Online (Fast)" blieben viele Fragen offen: Kommt Moritz wirklich ins Gefängnis? Finden die Freunde wieder zueinander? Und war das wirklich das Ende von MyDrugs? Der erste Trailer zu Staffel 3 der beliebten Netflix-Serie zeigt ganz eindeutig, dass es noch lange nicht vorbei ist und nur NOCH CHAOTISCHER wird. Moritz versucht jetzt ganz alleine als CEO die Zukunft von MyDrugs zu verändern und hat keine Freunde mehr. Mit "MyDrugs 2.0" will er die Zukunft der Website verändern. Es geht also weiter. Plötzlich verschlechtert sich Lennys Gesundheitszustand und er braucht die Hilfe von seinem alten Kumpel Mo. Die Jungs finden – inklusive Dan – wieder für einen letzten Job zusammen. Wird das wirklich der letzte Job, oder geht es noch weiter? Der erste Trailer zu "How To Sell Drugs Online (Fast)" ist auf jeden Fall krass: noch krasser als je zuvor! Mehr Drogen, eine neue Website, Waffen, Krankenwagen und sogar Raketen. Die Situation wird also eskalieren und es gibt auch schon ein Datum dafür: Die dritte Staffel startet schon am 27. Juli auf Netflix.

