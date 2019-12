Horoskop: Skorpion (23.10.-21.11.)

Ein Skorpion kann manchmal ganz schön nachtragend sein, deshalb sollte man sich innerhalb der Beziehung nicht allzu viel zu Schulden kommen lassen. Der Skorpion wünscht sich einen leidenschaftlichen und verständnisvollen Schatz an seiner Seite. Treue und Loyalität sind dem Sternzeichen am wichtigsten in einer festen Partnerschaft. Gegenseitige Unterstützung und Vertrauen sind für einen Skorpion selbstverständlich, gerade wenn man sich vielleicht öfter nicht sieht oder (noch) nicht zusammenwohnt.