Das ist dem Sternzeichen wichtig: Waage (23.09.-22.10.)

Die Waage liebt Harmonie in der Beziehung und lässt sich gern auf Menschen ein, die ihr ein gutes Gefühl geben. In puncto Geschmack und Ästhetik sollte der Partner ähnliche Interessen vertreten wie das Sternzeichen. Überhaupt sind der Waage viele Gemeinsamkeiten in der Beziehung wichtig und die gleiche Einstellung in gewissen Lebensbereichen. Waagen brauchen eine'n Partner*in, die die gleichen Werte und Interessen hat. Das ist ihnen extrem wichtig! Weltoffene, weit gereiste Menschen ziehen die Waage an, weil sie immer viel zu erzählen haben und viele Inspirationen liefern können. Waagen sind oft sehr begehrt, deshalb sollte man seine Eifersucht in der Beziehung mit dem Sternzeichen im Griff haben.

Traumpaar: Waage und Zwillinge