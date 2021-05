Das ist dem Sternzeichen wichtig: Jungfrau (23.08.-22.09.)

Die Jungfrau ist in der Liebe ziemlich anspruchsvoll. Ihr Herzblatt muss schon einiges zu bieten haben. Die besten Chancen hat jemand mit Kulturverständnis, Niveau und Bildung, denn der Jungfrau ist nichts wichtiger, als mit dem*derr Partner*in über alles reden zu können. Schusseligkeit kann die Jungfrau gar nicht leiden. Hier kann es leicht sein, dass sie als Dusselchen abgestempelt werden. Sie würde sich niemals auf eine Beziehung mit einem Tollpatsch einlassen. Oft möchte die Jungfrau alles organisieren, auch in der Partnerschaft, in diesem Fall ist es ratsam ihr nicht zu widersprechen. Man braucht also starke Nerven, um mit einer dickköpfigen Jungfrau klarzukommen! 😀

Traumpaar: Jungfrau und Krebs