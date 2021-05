Die Steinböcke (23. Dezember – 20. Januar) gelten als sehr ehrgeizig und perfektionistisch in allem, was sie tun. Man sollte ihnen deswegen nicht in den Weg kommen, da ihre größte Schwäche darin liegt, nicht immer Rücksicht auf andere zu nehmen. Daher können sie auch gerne einmal autoritär wirken und wollen am liebsten immer den Ton angeben.