Der Schütze (22. November – 22. Dezember) gilt als ein sehr umgängliches Sternzeichen. Ehrlichkeit liegt ihm besonders am Herzen. Jedoch kann er diese nicht immer diplomatisch vermitteln und wirkt daher schnell mal taktlos und schroff. Das ist auch seine größte Schwäche. Auch wenn er*sie seine*ihre Worte nicht mit böser Absicht ausspricht, so fehlt es ihm*ihr manchmal am richtigen Einfühlungsvermögen.