Horoskop: Das ist die größte Schwäche des Skorpions

Die größte Schwäche eines Skorpions (24. Oktober – 22. November) liegt darin, sehr sensibel zu sein. Auch wenn Skorpione nach außen immer einen bösen Blick drauf haben und selbstbewusst wirken, so kann man sie innerlich ziemlich schnell kränken und traurig machen. Das würde ein Skorpion natürlich niemals zugeben, aber so ist es einfach. Tust du einem Skorpion zu unrecht weh, dann wird er*sie nach der Traurigkeit schnell in die Rachephase übergehen. Einen Skorpion als Feind zu haben ist keine schlaue Entscheidung.